Am frühen Morgen hat sich ein Sonderzug mit Fans des 1. FC Heidenheim 1846 auf den Weg nach Dortmund gemacht. 500 Menschen fahren gemeinsam zum Auswärtsspiel gegen die Borussia.

Um 6.50 Uhr und mit nur zwei Minuten Verspätung ist der exklusive Fanzug unter dem Motto "Alle in blau" vom Bahnhof in Heidenheim am Freitagmorgen losgefahren. 500 Fans haben sich damit auf den Weg nach Dortmund gemacht, um beim zweiten Auswärtsspiel des neuen Erstligisten gegen Borussia Dortmund dabei zu sein. Insgesamt werden dort 4.000 Heidenheim- Fans erwartet.

FCH in Dortmund: Erster Sonderzug für die Heidenheimer Fans

Zum ersten Mal gibt es einen exklusiven Zug für die Fans. Dieser soll um 17 Uhr, nach zehn Stunden Fahrt, in Dortmund ankommen. "Es wird 'ne lange Zeit", sagt ein FCH-Fan am Gleis 3. "Aber das ist einfach cool." Trotz früher Morgenstunde ist schon richtig Stimmung am Bahnhof.

500 Fans des FCH sind am Freitagmorgen mit einem Sonderzug von Heidenheim zum Auswärtsspiel nach Dortmund gefahren. SWR Catharina Straß

Viele freuen sich auf das Miteinander, neue Leute kennen lernen, mit denen man "einen Verein und eine Liebe teilt" und natürlich auf die Party im Zug: "Das ist natürlich super für die lange Fahrt, dass es einen Barwagen gibt", sagt ein anderer Fan. Wichtige Informationen wurde den feiernden Fans schon im Vorfeld mitgegeben - "unbegründetes Ziehen der Notbremse zieht eine Strafe von 400 Euro nach sich", wird auf der FCH-Internetseite gewarnt.

Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park. Kurz vor Mitternacht geht es dann auch schon wieder zurück. Dann sollte der erste Sonderzug des FCH nach 25 Stunden Fanreise wieder in Heidenheim sein.