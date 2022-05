Erneut Buttersäure-Anschlag in Dornstadt

In einem Fahrradladen in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) hat es am Donnerstag erneut einen Buttersäure-Anschlag gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ist es bereits das dritte Mal.

Es ist bereits der dritte Anschlag auf das Fahrradgeschäft in Dornstadt. Thomas Heckmann Nach Polizeiangaben schlug ein Unbekannter am Donnerstagmorgen zwischen 5:15 Uhr und 5:30 Uhr ein Loch in eine Scheibe einer Tür eines Fahrradgeschäfts in Dornstadt. Dann kippte er die stechend riechende Flüssigkeit in den Laden. Auch im Außenbereich stellten die Beamten Buttersäure fest. Buttersäure ist eine farblose Flüssigkeit, die nach ranziger Butter riecht und deren Dämpfe Augen- und Atemwegsreizungen verursachen können. Polizei: Drei Taten, vermutlich selber Täter Das Geschäft war laut Polizei bereits zwei Mal Ziel eines Säure-Anschlags. Die erste Tat sei im Februar, die zweite Anfang März gewesen. "Es liegt der Verdacht nahe, dass es sich um den selben Täter handelt", sagte Polizeisprecher Wolfgang Jürgens dem SWR. Jetzt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die "Südwest Presse" berichtet, hatte der Besitzer des Fahrradgeschäfts nach den beiden ersten Anschlägen eine Überwachungskamera installiert. Auf den Aufnahmen sei eine männliche vermummte Person zu sehen. Mit einer Spitzhacke habe der Unbekannte die Scheibe eingeschlagen.