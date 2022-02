Buttersäure in Geschäft geworfen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag in Dornstadt im Alb-Donau-Kreis Buttersäure in ein Geschäft geworfen. Der Täter schlug laut Polizei ein Loch in eine Schaufensterscheibe und warf eine Plastiktüte gefüllt mit Buttersäure in den Laden. Buttersäure ist eine farblose Flüssigkeit, die nach ranziger Butter riecht und deren Dämpfe Augen- und Atemwegsreizungen verursachen können. Bei der nächtlichen Attacke mit der "Stinkbombe" wurde niemand verletzt. Über mögliche Motive des Täters ist bislang nichts bekannt. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet.