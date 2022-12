Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat 80 Bußgeldbescheide an nicht geimpfte Pflegekräfte verschickt. Die Evangelische Heimstiftung wehrt sich gegen die Vorgehensweise der Behörde.

Die Evangelische Heimstiftung kritisiert die Gesundheitsbehörde im Alb-Donau-Kreis wegen Bußgeldbescheiden an Pflegekräfte ohne Immunitätsnachweis. Das Landratsamt in Ulm hat Bußgeldbescheide an Pflegekräfte geschickt, die nicht gegen Corona geimpft waren. Die Behörde sprach von 80 Fällen. Die Evangelische Heimstiftung will dies so nicht hinnehmen.

"Es ist beleidigend, wie mit diesen tollen Menschen umgegangen wird."

Coronavirus: Streit um Bußgeldbescheide - Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Nach Informationen des SWR haben mindestens drei Pflegekräfte der Heimstiftung einen Bußgeldbescheid über fast 300 Euro erhalten. In zwei Fällen wurde demnach Widerspruch eingelegt, hier wurde weiteren Angaben zufolge die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Nach Auffassung der Evangelischen Heimstiftung schießt die Behörde mit dem Vorgehen über das Ziel hinaus. "Ich empfinde es als Schikane, als Abstrafung", sagt dazu die Vorsitzende der Konzernmitarbeitervertretung, Ilka Steck. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht laufe zum Ende des Jahres aus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten außerdem ungeimpft weiterarbeiten dürfen.

Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat Bußgeldbescheide an nicht geimpfte Pflegekräfte verschickt. SWR

Landratsamt: Pflegekräfte haben sich Überprüfung "hartnäckig" widersetzt

Eine Sprecherin des Landratsamtes in Ulm teilte dem SWR mit, dass mehr als 1.600 Fälle von fehlenden oder mangelnden Impfnachweisen gemeldet worden seien. Die 80 Bußgeldbescheide seien nach Einzelfallprüfung an Menschen verschickt worden, die sich der Überprüfung vehement und hartnäckig widersetzt hätten.