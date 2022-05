In Ulm fahren am Wochenende keine Straßenbahnen. Grund sind laut Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) Instandsetzungs- und Pflegearbeiten entlang der Strecken. Stattdessen setzen die SWU Busse auf den beiden Linien ein. Der Ersatzverkehr geht von Freitagabend, 20:30 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag. In dieser Zeit bessern die Stadtwerke unter anderem Schienen aus, die Stadt führt Grünschnittarbeiten durch.