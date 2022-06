Buslinie wird wegen maroder Straße verlegt

Die Buslinie rund um die Sonderbucher Steige in Blaubeuren (Alb_Donau-Kreis) läuft ab dem kommenden Jahr auf einer komplett neuen Strecke. Das teilte der Alb-Donau-Kreis mit. Die Linie 366 wird demnach im Uhrzeigersinn in einer Fahrtrichtung über Berghülen, Bühlenhausen, Asch, Wippingen und Sonderbuch führen. Der bisherige Streckenverlauf in Gegenrichtung entfällt, weil die Sonderbucher Steige in einem maroden Zustand sei, teilte das Amt mit. Die Änderungen betreffen auch den mittäglichen Schülerverkehr.