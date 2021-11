Busfahrer streiken wieder

Am Donnerstagnachmittag haben die Busfahrer der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG) zum dritten Mal in dieser Woche befristet gestreikt. Zuletzt hatte es am Mittwochabend Arbeitsniederlegungen im Heidenheimer Busverkehr gegeben. Hintergrund des Streiks sind die aktuellen Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe, die laut Gewerkschaft ver.di in neun Runden erfolglos verliefen und am Freitag fortgesetzt werden sollen.