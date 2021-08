In ganz Rheinland-Pfalz streiken heute Busfahrer von privaten Busunternehmen. Aufgerufen zu dem Streik hat die Gewerkschaft Verdi. Die betroffenen Unternehmen rechnen mit Fahrtausfällen und Einschränkungen für Schüler und Pendler. In Mainz sind die Auswirkungen des Warnstreiks nach SWR-Informationen jedoch nicht so gravierend. mehr...