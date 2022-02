Streikation der Busfahrer beendet

per Mail teilen

Die Busfahrer der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG) haben am Dienstagmittag ihre dreistündige Streikaktion beendet. Laut Gewerkschaft ver.di sollten weder der morgendliche Berufsverkehr, noch der Schulbusverkehr am Morgen und am Mittag durch den Streik beeinträchtigt werden. ver.di hat für die kommenden Tage jedoch weitere "Nadelstiche" angekündigt, um vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass Standzeiten der Busse als Arbeitszeit angerechnet werden.