Bei einer Kontrolle von Fernreisebussen hat die Polizei am Mittwoch an der A8 bei Leipheim im Kreis Günzburg einen Busfahrer ohne gültigen Führerschein erwischt. Dieser war ihm zuvor wegen einer Trunkenheitsfahrt abgenommen worden. Außerdem hatte sein in Deutschland gekaufter Bus keine gültige Zulassung, sondern ein falsches französisches Kennzeichen. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Steuerhinterziehung verantworten.