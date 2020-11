Die Stadtoberhäupter von Ulm und Neu-Ulm sind ab Samstag in den Bussen und Bahnen der Stadtwerke (SWU) per Bordlautsprecher zu hören. Wie die SWU mitteilten, erinnern die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) und der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) in den automatischen Durchsagen an die Maskenpflicht. Bislang ertönt ein entsprechender Appell einer anonymen Stimme alle 15 Minuten.