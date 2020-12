Der bundesweite Lockdown ab Mittwoch betrifft auch viele städtische Einrichtungen in der Region. Rathäuser, Bibliotheken und Volkshochschulen bleiben geschlossen. Vor Ort Bücher oder andere Dinge ausleihen, das geht auch in Ulm, Aalen oder Ellwangen bis mindestens 10. Januar nicht mehr. Die Büchereien weisen deshalb auf ihre digitalen Angebote für E-Books oder elektronische Zeitschriften hin. Die Stadtbücherei Heidenheim bietet beispielsweise einen kostenlosen Onlineausweis an. Auch die Türen der Rathäuser in Aalen, Ehingen und anderswo bleiben zu – außer bei wichtigen Angelegenheiten. Dann muss aber vorher ein Termin ausgemacht werden. Die Volkshochschulen, etwa in Ulm und Heidenheim, stellen wieder komplett auf Digitalkurse um.