Die Bundeswehrstandorte in der Region werden durch die geplante Reform nicht in Frage gestellt. Das sagte der Aalener CDU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter dem SWR. Es gehe in der von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) angekündigten Bundeswehrreform vor allem um Strukturen. Das Kommando in Ulm werde genauso bleiben wie das Sanitätsregiment. Der gesamte Sanitätsteil werde Heer, Luftwaffe und Marine zugeordnet. Wo das Sanitätsregiment in Dornstadt zugeordnet werde, das sei noch unklar, aber es bleibe erhalten. Kein Standort werde aufgelöst.