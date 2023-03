Beim stark angestrebten Ausbau der Anlagen kommt Baden-Württemberg nicht wesentlich vom Fleck. Nach neuen Zahlen der Bundesnetzagentur wurden 2022 nur 41 Windkraftanlagen genehmigt. In Niedersachsen waren es im selben Jahr dagegen 196 neue Räder, in Nordrhein-Westfalen 184. Im selben Zeitraum wurden in Baden-Württemberg lediglich neun neue Windkraftanlagen errichtet, in NRW waren es 68 und in Niedersachsen 67. Laut Bundesnetzagentur stehen in Baden-Württemberg inzwischen rund 770 Windkraftanlagen. Unter den Flächenländern hatte im Januar nur noch Sachsen weniger Windräder.