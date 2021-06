per Mail teilen

Seit Anfang Februar hilft die Bundeswehr in einem Krankenhaus in Lissabon bei der Behandlung von Intensivpatienten. Jetzt wird das Team ausgetauscht.

Das Sanitätsregiment der Bundeswehr aus Dornstadt im Alb-Donau-Kreis bereitet den Austausch des Personals bei der Corona-Hilfsaktion in Portugal vor. Ein 26-köpfiges Team der Bundeswehr startet am Dienstag. Ärzte, Pfleger und notfallmedizinisches Personal fliegen von Stuttgart nach Portugal. Dort lösen sie das erste Kontingent des Einsatzes ab, das Anfang Februar gestartet war.

Corona-Hilfe in Lissabon weiter nötig

Drei Beschäftigte des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses gehören zum jetzigen Einsatz, außerdem elf Soldatinnen und Soldaten aus der Rommelkaserne Dornstadt. Sie arbeiten in einem Krankenhaus in Lissabon auf einer eigenen Corona-Intensivstation, in der bis zu acht Intensivpatienten behandelt werden. Portugal hatte die Bundesregierung um Hilfe gebeten, da die Krankenhäuser des Landes durch die Corona-Pandemie überlastet sind.