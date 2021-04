per Mail teilen

Der angekündigte Rückzug der Nato aus Afghanistan hat auch die Bundeswehrstandorte in Dornstadt und Laupheim überrascht. Aus dortigen Einheiten sind noch Soldaten in der Krisenregion.

Vom Sanitätsregiment in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) sind derzeit noch fünf Soldaten im Lager Masar-e-Scharif im Norden des Landes. Sie sollten im Juli zurückkehren und durch andere Soldaten ersetzt werden. Der Bundestag hatte den Einsatz erst kürzlich bis Januar 2022 verlängert.

Die Soldaten aus Dornstadt und Laupheim sollen aus Afghanistan zurückkehren. Bundeswehr Laupheim

Hubschraubergeschwader schon zum großen Teil zurück

Das Hubschraubergeschwader 64 aus Laupheim (Kreis Biberach) hatte den Rückzug bereits eingeleitet. Das erklärte Hauptmann Christian Brett am Donnerstag dem SWR. Das Geschwader sei dort in den vergangenen Jahren für Material- und Personaltransport zuständig gewesen. Im Januar war der letzte Transporthubschrauber CH 53 nach Laupheim zurückgekehrt. Der Großteil der zeitweise 100 Soldaten, darunter Piloten und Techniker, sei mittlerweile wieder zu Hause, sagt er. Nur wenige Soldaten seien noch dort.

Soldaten kamen bei Absturz ums Leben

Der Einsatz in Afghanistan war laut Christian Brett auch mit einigen negativen Erlebnissen verbunden. Bei einem Hubschrauberabsturz 2002 in der Nähe von Kabul kamen sieben Soldaten aus Laupheim ums Leben.

Die Nato wird am 1. Mai offiziell ihren Abzug aus Afghanistan beginnen: Eine entsprechende Entscheidung fiel am Mittwochabend in einer Konferenz der 30 Außen- und Verteidigungsminister. Das Bündnis reagiert damit auf den angekündigten Abzug der USA.

Ein Interview zum Afghanistan-Rückzug mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im Video: