Wir haben die Nutzerinnen und Nutzer von SWR Aktuell BW gefragt, was sie vor der Bundestagswahl bewegt. Hunderte Nachrichten haben uns erreicht - auch zum Thema Klimawandel.

Für Walburga Langen-Droll aus Bühl (Kreis Rastatt) ist das wichtigste Thema, wie die künftige Regierung mit dem Klimawandel umgehen möchte. "Ich finde es unglaublich, dass dieses meines Erachtens wichtigste Thema unserer Zeit einfach hinten runter gefallen ist. Wenn wir den fortschreitenden Klimawandel nicht in den Griff bekommen, brauchen wir uns auch nicht mehr um Krieg und Wirtschaft zu kümmern. Dann geht es bald nur noch darum, wer entweder dort lebt, wo es noch genügend Wasser gibt, oder dort, wo es keine Überschwemmungen gibt", so Langen-Droll. Sie fügt an, dass es dann keine Kriegs-, sondern Klimaflüchtlinge geben werde - "und zwar in einem unvorstellbaren Ausmaß".

Autofeindlichkeit und Atomkraftwerke

Levent Haydaroglu aus Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) hat eine andere Sicht auf den Klimawandel. Er ist dafür, die "Autofeindlichkeit" zu beenden und Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen sowie sauberen, günstigen Strom zu erzeugen.

Jochen Kuhn aus Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) nimmt wahr, dass Klimaschutz in der Politik und in der öffentlichen Diskussion in den Hintergrund gerückt ist, obwohl es immer mehr Unwetterereignisse auf der ganzen Welt gebe. "Deshalb ist es mir unverständlich dass manche Parteien immer noch an Kohle- und Atomkraftwerken festhalten, anstatt Stromspeicher zu fördern, damit man den Strom aus Wind- und Sonnenenergie zwischenlagern kann, denn die alternativen Energien boomen und sind der richtige Weg", so Kuhn.

Verbrennerverbot und Hackschnitzel

Gerold Wehrle aus Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist der Meinung, dass wir den Klimawandel ernst nehmen sollten, "aber die Vorgaben hierzu, Verbrennerverbot und Zwang zur Wärmepumpe" finde er übertrieben. "Das Ganze mit CO2 und Klimawandel nervt langsam. Ich heize im Schwarzwald schon immer mit Hackschnitzeln und jetzt soll das auf einmal klimaschädlich sein?", fragt sich Wehrle. Er kenne nur wenige, die sich in Zukunft ein E-Auto kaufen wollen. "Deutschland allein kann das Klima nicht retten, aber unsere Wirtschaft geht damit zugrunde."

Autorin: Samantha Ngako