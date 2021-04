per Mail teilen

Bundestagsabgeordnete aus Region haben den Beschluss über die Corona-Notbremse begrüßt. Der Bundestag hatte am Mittwoch eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Die Bundestagsabgeordneten Christian Lange (SPD) aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd und die Grünen-Abgeordnete Margit Stumpp aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim sind erleichtert, dass es nun bundeseinheitliche Maßnahmen gibt, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Stumpp kritisierte jedoch auch, dass Schulen ab einem Inzidenzwert von 165 der Präsenzunterricht untersagt wird. Dies sei ein Wert, der nirgends begründet werde und von allen anderen Schwellenwerten abweiche, so Stumpp. Am Donnerstag soll der Bundesrat über die Notbremse entscheiden.