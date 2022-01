Die Bundespolizei musste am Mittwoch am Ulmer Hauptbahnhof erneut einen aggressiven Fahrgast aus einem Zug holen. Der 44-jährige Rumäne hatte im ICE von München nach Ulm geraucht, war ohne Maske im Zug und konnten auch keinen 3G-Nachweis vorgelegen. Gegenüber dem Zugbegleiter und der Polizei verhielt er sich aggressiv und beleidigend. Erst am Vortag hatte es einen ähnlichen Vorfall in einem Regionalexpress von Sigmaringen nach Ulm gegeben.