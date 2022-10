Bürgerwerkstatt für Ausbau der Sonderbucher Steige bei Blaubeuren

per Mail teilen

Die Sonderbucher Steige bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) soll erhalten und ausgebaut werden. Das fordern Bürgerinnen und Bürger. Ihre Ideen haben sie jetzt im Kreistag präsentiert.

Die vom Alb-Donau-Kreis eingesetzte Bürgerwerkstatt fordert, die Sonderbucher Steige bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) zu erhalten und auszubauen. Die Gruppe hat am Montag in der Kreistagssitzung ihre Empfehlung abgegeben, wie es mit der rund zwei Kilometer langen, maroden Steige weitergehen soll.

Sonderbucher Steige verbreitern und abstützen

Demnach soll die Sonderbucher Steige verbreitert und mit Banketten sowie neuen Stützbauwerken ausgestattet werden. Das würde nach Ansicht der Planungswerkstatt kurze Wege für Busse, aber auch für Notfalleinsätze bedeuten und im Vergleich zu einem Neubau nicht mehr Fläche verbrauchen. Insgesamt standen acht Varianten zur Auswahl und zwar vier Ausbau- und vier Neubauvarianten.

Bürgerwerkstatt prüfte Varianten zum Aus- und Neubau

Die Planungswerkstatt fand von Frühjahr bis Herbst an vier Terminen statt. 36 Teilnehmende beschäftigten sich nach Mitteilung des Landratsamtes mit den Chancen und Risiken der verschiedenen Lösungsansätze sowie mit allgemeinen Aspekten der Verkehrsplanung. Daraus abgeleitete Impulse und Prüfaufträge richten sich sowohl an den Kreistag als Entscheidungsgremium als auch an die beteiligten Planerinnen und Planer.

"Die Alltagsexpertise ist eine wichtige Ergänzung zu den verschiedenen Fachgutachten, die wir dem Kreistag zur Entscheidungsfindung vorlegen."

Kreistag entscheidet 2023 über Sonderbucher Steige

In einer Sondersitzung Mitte Februar 2023 soll der Kreistag ausführlich über die Ergebnisse aller Untersuchungen und über den Stand der Fachplanungen informiert werden. Anschließend beraten die Fraktionen des Gemeinderates sowie die Stadt Blaubeuren. Ende März wird dann der Kreistag eine Entscheidung treffen.

Die Sonderbucher Steige verbindet Blaubeuren mit dem Teilort Sonderbuch und ist so beschädigt, dass sie umfangreich saniert, ausgebaut oder neu gebaut werden muss.