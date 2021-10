Bürgermeisterwahlen in Heubach und Setzingen

In Heubach (Ostalbkreis) und Setzingen (Alb-Donau-Kreis) sind die Einwohner am Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. In Heubach treten sechs Kandidaten an, ein siebter hatte seine Bewerbung zurückgezogen. Der bisherige Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting (SPD) ist seit 1. Oktober Oberbürgermeister in Aalen. In der 700-Einwohner-Gemeinde Setzingen (Alb-Donau-Kreis) sind die Bürgerinnen und Bürger zu einem zweiten Wahlgang aufgerufen. Sie können sich zwischen einer Kandidatin und zwei Kandidaten entscheiden. Im ersten Wahlgang hatte keiner der Drei die erforderliche Mehrheit erzielt. Die Wahl war notwendig geworden, weil der Mitte März gewählte Bürgermeister nach nur sieben Wochen sein Amt niedergelegt hatte.