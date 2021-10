per Mail teilen

Der amtierende Bürgermeister von Königsbronn, Michael Stütz, will bei der nächsten Wahl erneut antreten. Wie die "Heidenheimer Zeitung" berichtet, hat der 60-Jährige seine erneute Kandidatur in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekundet. Stütz ist seit 31 Jahren im Amt. Er fühle sich jung und motiviert genug, das Amt fortzuführen. Die Bürgermeisterwahl in Königsbronn im Kreis Heidenheim ist im kommenden März.