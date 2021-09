In der Gemeinde Jagstzell im Ostalbkreis steht am Sonntag neben der Bundestagswahl auch die Bürgermeisterwahl an. Amtsinhaber Raimund Müller tritt nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich die bisherige Hauptamtsleiterin von Lauchheim, Monika Rettenmeier, Bankbetriebswirt Patrick Peukert und Dauerkandidat Samuel Speitelsbach. Jagstzell hat rund 2.300 Einwohner.