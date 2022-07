Eine 26-jährige Frau wird neue Bürgermeisterin in Ellenberg bei Ellwangen: Anna-Lisa Bohn hat am Sonntag die Wahl in der 1.700-Einwohner-Gemeinde im Ostalbkreis gewonnen. Die bisherige Hauptamtsleiterin erhielt 81 Prozent der abgegebenen Stimmen. Gegenkandidat Helmut Sienz kam auf knapp 19 Prozent. Amtsinhaber Rainer Knecht ist nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung in Ellenberg lag bei 72 Prozent.