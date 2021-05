Die Bürgermeisterin von Bellenberg im Kreis Neu-Ulm, Susanne Schewetzky, will offenbar zurücktreten. Das berichtet die „Neu-Ulmer Zeitung“ am Dienstag. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 20. Mai sei ein Tagesordnungspunkt ihr Rücktrittsgesuch. Dann wolle sie auch die Hintergründe für den Schritt bekannt geben.