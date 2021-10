Mutmaßlicher Messerangriff auf Untermarchtaler Bürgermeister

Der Bürgermeister von Untermarchtal (Alb-Donau-Kreis), Bernhard Ritzler, soll von einem 53-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen worden sein. Das hat die Staatsanwaltschaft Ulm dem SWR bestätigt. Demnach war Ritzler Anfang der Woche in Untermarchtal mit einem Bürger in Streit geraten, weil dieser Holzböcke wohl für Sägearbeiten auf der Straße aufgestellt hatte. Nach der Aufforderung des Bürgermeisters, das Verkehrshindernis wegzuräumen, war ein Wortgefecht entstanden. Der 53-Jährige soll dann ein Messer in der Hand gehabt haben. Beim folgenden Gerangel stürzten beide Männer auf den Boden und verletzten sich leicht. Passanten riefen die Polizei. Die Beamten brachten den aus ihrer Sicht psychisch auffälligen Mann wegen Fremdgefährdung in ein Krankenhaus. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.