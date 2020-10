In Laichingen im Alb-Donau-Kreis ist Bürgermeister Klaus Kaufmann in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag erhielt der parteilose Kaufmann rund 81 Prozent der Stimmen. Die zwei anderen Bewerber blieben chancenlos. Mehr als ein Drittel der Wähler hatten per Briefwahl abgestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent.