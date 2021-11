Bürgermeister im Amt bestätigt

Gunter Bühler ist am Sonntag erneut zum Bopfinger Bürgermeister gewählt worden. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Als einziger Kandidat wurde Gunter Bühler mit gut 94 Prozent gewählt und bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister in Bopfingen im Ostalbkreis. Lediglich 26 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Auch in Stödtlen im Ostalbkreis und in Oberdischingen im Alb-Donau-Kreis wurden die Rathauschefs im Amt bestätigt. In Stödtlen wurde Ralf Leinberger mit 97 Prozent gewählt. Auch er trat am Sonntag ohne Gegenkandidat für eine vierte Amtszeit an. Ebenfalls ohne Mitstreiter ging Friedrich Nägele in Oberdischingen im Alb-Donau-Kreis ins Rennen. Er erhielt 80 Prozent aller abgegebenen Stimmen und tritt damit seine zweite Amtszeit an.