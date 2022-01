per Mail teilen

Der Bürgermeister von Tannhausen im Ostalbkreis, Manfred Haase (parteilos), tritt nach 24 Jahren nicht mehr als Bürgermeister an. Das hat der Amtsinhaber laut Zeitungsberichten dem Gemeinderat mitgeteilt. Persönliche und familiäre Gründe haben demnach zu der Entscheidung geführt. Die Bürgermeisterwahl in Tannhausen findet am 8. Mai statt.