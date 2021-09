Bürgerforum zur Landesgartenschau jetzt online

per Mail teilen

Die ersten Ergebnisse des Bürgerforums zur Landesgartenschau 2030 in Ulm sind von Dienstag an auf einer Dialog-Plattform im Internet zu sehen. Vier Wochen lang können Interessierte über die Empfehlungen für die weiteren Planungen mitdiskutieren. 150 zufällig ausgewählte Ulmerinnen und Ulmer hatten die Vorschläge am vergangenen Wochenende bei der Auftaktveranstaltung des mehrteiligen Bürgerforums erarbeitet.