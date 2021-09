Große Mehrheit für Übertritt zum Alb-Donau-Kreis

per Mail teilen

Die Bürgerentscheide der Stadt Geislingen und der Gemeinde Böhmenkirch zum Austritt aus dem Kreis Göppingen sind jeweils mit großer Mehrheit angenommen worden. In Geislingen stimmten knapp 81 Prozent für den Austritt und gleichzeitigen Übertritt zum Alb-Donau-Kreis. In Böhmenkirch sprachen sich knapp 72 Prozent für den Austritt aus. Ein Kreis, dem man sich anschließen will, wurde hier nicht genannt. Bei Geislingen steht der Streit um ein Krankenhaus im Mittelpunkt, Böhmenkirch fühlt sich finanziell benachteiligt.