Bürgerentscheid zu Tierkrematorium im Mai

In Lauingen im Kreis Dillingen sollen die Bürgerinnen und Bürger über den Bau eines Tierkrematoriums entscheiden. Der Stadtrat hat am Dienstagabend den Weg für einen Bürgerentscheid am 15. Mai parallel zur Landratswahl frei gemacht. Der Andrang bei der Sitzung war groß. Es kamen potenzielle Anwohner und Mitglieder der Bürgerinitiative gegen das geplante Tierkrematorium. Die Initiative befürchtet, dass eine industrielle Tierverbrennungsanlage entsteht und in der Folge Gestank entsteht und der Verkehr zunimmt. Außerdem sei der Standort direkt neben dem Friedhof pietätlos. Der Betreiber hält dem entgegen, dass in der geplanten Anlage keine Schlachtabfälle oder Nutztiere verbrannt würden, nur Haustiere und Pferde. Schon bei der Planung, aber auch beim Bau und dann beim Betrieb seien viele Vorschriften zu beachten und Grenzwerte einzuhalten - das werde auch überwacht.