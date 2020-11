per Mail teilen

Der Bürgerentscheid über den Erhalt des Klingensteiner Walds in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist verschoben worden. Er soll nicht am 28. Juni, sondern erst im Oktober oder November stattfinden. Das hat der Gemeinderat laut "Südwest Presse" entschieden. Die Bürgerinitiative hatte dies vorgeschlagen, weil Informationsveranstaltungen derzeit nicht möglich sind. In dem Bürgerentscheid sollen die Einwohner darüber abstimmen, ob der Wald im Stadtteil Klingenstein erhalten bleibt oder der Hang für ein Wohngebiet gerodet wird.