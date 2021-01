Die Bürger in Blindheim (Kreis Dillingen) entscheiden am Sonntag über einen Supermarkt. Umstritten ist, ob er gebraucht wird, und wenn ja, an welchem Ort. Dabei geht um eine Fläche im Gewerbegebiet. Diese Fläche will eigentlich ein örtliches Recyclingunternehmen kaufen, um dort Kies zu waschen. Der Gemeinderat ist dafür. Einige Bürger sind dagegen. Ein Supermarkt würde ihnen dort besser gefallen. Bürgermeister Jürgen Frank aber gibt zu bedenken: Selbst wenn die Fläche dafür zur Verfügung stünde, wäre es ganz und gar nicht sicher, dass ein Investor hier auch einen Supermarkt bauen möchte. In Höchstädt, nur einige Kilometer entfernt, gibt es bereits einige Märkte.