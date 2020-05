Bürgerentscheid über Solarpark in Steinheim

Bürgermeister Holger Weise: "Alternative Energie" oder "Eingriff in die Landschaft"

Die Einwohner von Steinheim (Kreis Heidenheim) können am Sonntag über den Bau eines umstrittenen Solarparks abstimmen. Das ist gar nicht so leicht in Corona-Zeiten, sagt Bürgermeister Weise.