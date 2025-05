Die Gemeinde Dischingen braucht ein neues Rathaus. Doch weil vielen der geplante Neubau zu teuer ist, gibt es nun einen Bürgerentscheid. Die Verwaltung kämpft für ihr Vorhaben.

Die Menschen in Dischingen (Landkreis Heidenheim) entscheiden am Sonntag über einen geplanten 7,5 Millionen Euro teuren Rathaus-Neubau. Eine Bürgerinitiative hat den Bürgerentscheid durchgesetzt. Die Initiative kritisiert das Projekt als zu groß und teuer. Sie geht von Kosten in Höhe von acht Millionen Euro aus. Fast 1.000 Unterschriften für einen Bürgerentscheid kamen in der 4.500-Einwohner-Gemeinde zusammen.

Kritik an Plänen für neues Rathaus in Dischingen

Der Bau sei überdimensioniert, sagte Andreas Mas Casellas von der Bürgerinitiative "Für Dischingen" dem SWR. Zu viel Platz werde beispielsweise für Flure und ein zweites Treppenhaus verwendet. Der Bau könne um 30 Prozent verkleinert werden und dennoch effizient sein. Mit 30 Prozent weniger Fläche entstünden auch 30 Prozent weniger Kosten.

Andere Gemeinden wie Unterschneidheim hätten laut der Initiative mit rund fünf Millionen Euro deutlich weniger Geld für ein neues Rathaus ausgegeben. Zudem kritisiert die Initiative die Kostensteigerung. Im Dezember 2020 sei noch von vier Millionen Euro die Rede gewesen, nun liege man bei rund acht Millionen Euro.

Kritik gibt es auch am Aussehen des Baus. Das geplante Sechseck passe nicht ins Dorfbild. Der dreistöckige Bau bekommt nahezu ein Flachdach. Die Häuser rundum haben Satteldächer. Zudem fehle dann ein Dorfplatz und das denkmalgeschützte Alte Rathaus stehe im Anschluss leer. Wünschenswert sei ein Gesamtkonzept für die Dorfmitte.

Die Initiative macht zwei Vorschläge, wie ein neues Rathaus stattdessen aussehen könnte. Es ließen sich demnach bis zu 2,3 Millionen Euro sparen. Diese könnten in andere Projekte wie ein Feuerwehrhaus oder in die Kinderbetreuung fließen. Doch auch die Gemeindeverwaltung selbst geht in die Öffentlichkeit.

Geplantes Rathaus: Verwaltung in Dischingen kämpft für bisherigen Plan

Die Gemeinde Dischingen möchte an den Plänen für den Rathaus-Neubau festhalten. Der Bau wurde nach Angaben der Gemeinde bewusst größer konzipiert. Die Verwaltung erwartet in Zukunft weitere Aufgaben und einen höheren Personalbedarf, weswegen dieser Platz gleich eingeplant werde.

Im Rathaus sei außerdem ein Bürgersaal vorgesehen, in dem auch Trauungen, Versammlungen oder Veranstaltungen der Volkshochschule stattfinden können. Das Gebäude solle zudem modern sein und die Ortsmitte von Dischingen aufwerten, es verbessere also das Dorfbild.

Die Gemeinde argumentiert zudem, dass es bereits bewilligte Förderungen in Höhe von 1,1 Millionen Euro für den Neubau gebe. Diese würden bei einem 'Nein' hinfällig. Zudem seien bereits 500.000 Euro in die Planung geflossen.

Werde das Vorhaben gestoppt, beginne die Planung von Neuem. Förderungen müssten neu beantragt werden. Deren Zusage sei unsicher. Das alles koste zudem Zeit - und diese Zeit brächte weitere Preissteigerungen. Zudem müssten die bestehenden Räume bei einer weiteren Verzögerung renoviert werden, was weitere Kosten verursache - und weitere Vorhaben würden ebenfalls nach hinten geschoben.

Bürgerentscheid in Dischingen Der Bürgerentscheid ist am Sonntag, 18. Mai. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Verwaltung verzeichnet bisher eine Nachfrage bei Briefwählern, die etwas unter der von anderen Wahlen liege. Das Wahlergebnis wird noch am Abend auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Sachliche Diskussion vor Bürgerentscheid in Dischingen

Sowohl die Bürgerinitiative als auch die Gemeinde haben jeweils für sich eine Reihe von Infoveranstaltungen angesetzt. Am Mittwoch (Bürgerinitiative) und Donnerstag (Gemeinde) sind die letzten beiden. Andreas Mas Casellas von der Bürgerinitiative berichtet von etwa gleich guten Besuchszahlen sowohl ihrer Infoveranstaltungen als auch von der der Gemeinde.

Sie lobt außerdem die Fragen und Diskussionen. Es handle sich zumeist um sachliche Beiträge der Gäste und gute Ideen für Alternativen, die zur Sprache kämen. Von einer Spaltung der Gemeinde könne man in der Sache nicht reden.

Neues Rathaus für Dischingen: Initiative bietet Zusammenarbeit an

Insgesamt sei die Hand Richtung Gemeinde ausgestreckt. Sollte der Rathaus-Neubau abgelehnt werden, werde man gerne die gesammelten Ideen der Gemeinde zur Verfügung stellen, um nach neuen Wegen zu suchen. Sollten die Neubau-Pläne aber angenommen werden, dann habe die Mehrheit der Menschen in Dischingen so entschieden.