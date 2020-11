Wer "nein" meint, muss "ja" sagen

Exakter Wortlaut beim Bürgerentscheid, leicht gekürzt: "Sind Sie dafür, dass die gesamte Waldfläche am Klingensteiner Hang erhalten bleibt und dass der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 'Nördlicher Leubeweg/Ulmer Straße II' aufgehoben wird?" Wer also die Rodung des Waldes verhindern will, muss am Sonntag sein Kreuzchen bei "Ja" machen.