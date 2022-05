per Mail teilen

In Lauingen wird kein Tierkrematorium gebaut. In einem Bürgerentscheid lehnten am Sonntag 65,9 Prozent der Wahlberechtigten ein solches Bestattungsunternehmen für Tiere im Osten der Stadt ab. Eine Bürgerinitiative hat damit ihr Ziel erreicht. Hauptkritikpunkt war, dass der Standort direkt neben dem Lauinger Friedhof pietätlos sei. Außerdem wurde mehr Verkehr befürchtet.