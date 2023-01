per Mail teilen

Die Bluttat vom Dezember hat Illerkirchberg schwer getroffen. Ein Flüchtling tötete mutmaßlich ein Mädchen auf dem Schulweg und verletzte dessen Freundin schwer. Behörden stellen sich jetzt den Fragen im Ort.

Nach dem tödlichen Messerangriff plant die Gemeinde Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) am kommenden Mittwochabend (18.1.) einen Bürgerdialog in der Gemeindehalle.

Bürgermeister Markus Häußler zufolge dient die Veranstaltung der Aufarbeitung des "furchtbaren Geschehens" in der Gemeinde. Neben der eigentlichen Tat wird es auch um Fragen der Unterbringung von Flüchtlingen gehen. Oder warum zum Beispiel ein Geflüchteter, der wegen Vergewaltigung verurteilt war, wieder in Illerkirchberg aufgenommen werden musste. Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Justizministerium, Regierungspräsidium, Landratsamt und Gemeinde informieren darüber. Neue Erkenntnisse zur Tat selbst würden allerdings nicht mitgeteilt, heißt es weiter.

Die Ermittler nach der Tat am Ort des Geschehens. dpa Bildfunk z-media | Ralf Zwiebler

Nur Bürgerinnen und Bürger aus Illerkirchberg zugelassen

Zur Veranstaltung sind ausschließlich Bürgerinnen und Bürger aus Illerkirchberg zugelassen. Am Eingang werden die Personalausweise kontrolliert. Journalistinnen und Journalisten sind in einer begrenzten Zahl zugelassen. Videos, Fotos oder Tonaufnahmen sind aber untersagt. "Bürgerinnen und Bürger sollen sich frei fühlen, Fragen zu stellen und Meinungen zu äußern", heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.