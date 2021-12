Bürgerbeteiligung beim Albaufstieg Aalen-Ebnat

Für den Albaufstieg von Aalen zur A7 bei Ebnat soll ein neues Gesamtkonzept erstellt werden. Der Umweltausschuss des Aalener Gemeinderats hat sich am Montag dafür ausgesprochen, dabei eine breite Öffentlichkeit miteinzubeziehen. 40 Jahre nach den ersten Plänen solle noch einmal alles neu diskutiert werden, hatte der neue Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) vorgeschlagen. Dem folgten die Stadträtinnen und Stadträte im Ausschuss. Bürger, Anwohner, Naturschutz- und Wirtschaftsverbände, der öffentliche Nahverkehr und Pendler sollen in den nächsten Wochen bei Umfragen und Infoveranstaltungen mitreden können. Gesucht wird ein umfassendes Konzept, wie der Verkehr von der B19 in Aalen-Unterkochen am besten auf die Alb nach Ebnat zum Autobahnanschluss der A7 kommt. Es wird vor allem um die Frage gehen, ob die Ebnater Steige ausgebaut wird, und wenn ja, wie, oder ob ganz andere Trassen denkbar sind.