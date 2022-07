Bürgerentscheid soll Zukunft der Grundschule in Oberfahlheim regeln

Am Sonntag stimmen die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, ob es mit der Oberfahlheimer Grundschule weiter geht oder nicht. Seit Monaten wird über die Zukunft der Schule gestritten.

In Nersingen (Kreis Neu-Ulm) geht es seit Monaten teils polemisch Hin und her. Die einen wollen das Aus der Grundschule in Oberfahlheim. Andere sind für den Erhalt. Die Argumente sind mehr als einmal ausgetauscht worden, die Fronten scheinen jedoch verhärtet.

Das wohl letzte Wort in der Frage haben nun die Bürgerinnen und Bürger in Nersingen. Die Wahlberechtigten in der Gemeinde sind beim Bürgerentscheid am Sonntag aufgerufen, folgende Frage zu beantworten: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Nersingen ihre Sachaufwandsträgerschaft auf die Schulgebäude in Nersingen und Straß beschränkt und daher die Sachaufwandsträgerschaft für das Schulgebäude in Oberfahlheim mittelfristig beendet?" Die rund 7.400 Wahlberechtigten haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr Zeit, ihre Stimme abzugeben.

Im April 2021 votierte der Gemeinderat mit 15 zu 6 Stimmen für das Aus der in die Jahre gekommenen kleinen Grundschule in Oberfahlheim. Die Leiterinnen der Nersinger Grundschulen hatten im Vorfeld der Ratssitzung ein neues Schulkonzept mit moderneren Lernbedingungen und pädagogischen Möglichkeiten erläutert. Die einhellige Empfehlung der Schulleiterinnen: Das Konzept lässt sich besser in einer dafür ertüchtigten Nersinger Grundschule umsetzen, als mit einem sanierten Schulgebäude in Oberfahlheim.

Nach massiver Kritik nahm das Gremium seine Entscheidung wieder zurück und legte die Zukunft in die Hände der Bürger. Die Gemeindeverwaltung Nersingen bezog allerdings zu Vorwürfen des Fördervereins Fahlheim Stellung und veröffentlichte einen Faktencheck auf ihrer Internetseite.

Der Förderverein Fahlheim gründete die Gruppe "Rettet die Grundschule Oberfahlheim". Ein Argument: Der Schulweg von 2,7 Kilometern nach Nersingen sei für Grundschüler nicht zumutbar.

Laut den Befürwortern sei ein Erhalt der Schule auch wegen einer künftig größeren Einwohnerzahl nötig. Der Verein sieht zudem Rechenfehler bei den Planungen der Gemeinde. Diese wiederum reagierte mit einer Broschüre mit Zahlen und Daten unter anderem zu erwartbaren Schülerzahlen und erwarteten Einsparungen.

Der Ulmer Drogerieunternehmer Erwin Müller will die Grundschule retten. Der Milliardär will sich maßgeblich an den Sanierungskosten oder dem Neubau der Schule beteiligen. Er habe ein bemerkenswertes Angebot gemacht, sagte ein Sprecher des Fördervereins Fahlheim.

Im Oktober hatten 250 Kinder mit ihren Eltern für den Erhalt der Grundschule demonstriert. Das erweckte auch die Aufmerksamkeit des 89-jährigen Drogerieunternehmers, der dort zur Schule gegangen war. Sollte die Schule bestehen bleiben, will der Förderverein die Grundschule Oberfahlheim in die Erwin Müller Grundschule umbenennen.