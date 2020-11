Die Häufung von Corona-Fällen in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sorgt nach Auskunft von Bürgermeister Klaus Kaufmann für wachsende Besorgnis in der Bevölkerung. In einem Pflegeheim in Laichingen starben bislang elf Menschen mit dem Coronavirus, 71 Mitarbeiter und Bewohner sind infiziert. Keiner habe damit gerechnet, so Kaufmann, nachdem die Zahlen bisher sehr niedrig waren, man das Geschehen gut im Griff hatte und sich die Bevölkerung konsequent an die Corona-Regeln gehalten habe. Insgesamt gibt es derzeit in fünf Pflegeheimen im Alb-Donau-Kreis Coronafälle, außer in Laichingen auch in Ehingen, Heroldstatt, Blaustein und Beimerstetten.