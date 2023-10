Am Theater Ulm werden dringend Bühnentechniker gesucht. Zehn Stellen sind dort aktuell unbesetzt. Eine Schnupperstunde gibt Interessierten einen Einblick in den Beruf.

Um mehr Frauen und Männer für den Beruf des Bühnentechnikers zu begeistern, hat sich das Theater Ulm etwas einfallen lassen. In Schnupperstunden können Interessierte den Beruf kennen lernen. Denn Bühnentechniker werden in ganz Baden-Württemberg händeringend gesucht.

Schnupperstunde soll mehr Menschen für den Beruf begeistern

Rund zehn Frauen und Männer sind zu der Schnupperstunde am Freitag gekommen. Während sie auf der Bühne stehen, herrscht um sie herum reger Betrieb: Bühnentechniker hängen an Seilen riesige Holzkonstruktionen auf und rollen einen Bodenbelag aus Vinyl aus.

Kein einfacher Job, das merken auch die Besucherinnen und Besucher. Gabriele Es-Samlaoui ist einer der, die sich informieren will und meint: "Ich hatte ein bisschen falsche Vorstellungen vom Bühnentechniker." Stefan Hepp aus Erbach hingegen ist offenbar begeistert: "Es ist mega interessant. Ich will etwas Neues probieren."

Corona: Bühnentechniker suchten andere Jobs

Genau auf diese Reaktion hofft das Theater Ulm. Denn während Corona sind viele Bühnentechniker in andere Branchen abgewandert oder in den Ruhestand gegangen. Dazu kommen unflexible Arbeitszeiten und oft schlechte Bezahlung. Aber ohne Bühnentechniker können Vorstellungen im Theater nicht stattfinden.

Dieses Problem haben laut Martin Fuchs von der Regionalgruppe Südwest der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) viele Bühnen in Baden-Württemberg. Nach seiner Darstellung droht im schlimmsten Fall, dass Vorstellungen abgesagt oder verschoben werden müssen.

"Es gibt einfach Tage, wo Dinge abgesagt werden. Das kriegt man oft nicht mit. Aber ich kenne es genügend und weiß einfach, dass das dann die Lösung ist."

Der Beruf des Bühnentechnikers verlangt einiges an handwerklichem Können. SWR

Handwerkliches Geschick gefragt

Wer als Bühnentechniker arbeiten will, sollte handwerklich begabt sein. Schreiner, Schlosser oder Zimmermänner: Männer und Frauen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in diesen Bereichen sind ideal.

Peter Perkovac, Technischer Leiter des Theaters Ulm, betont: "Es wird einem nicht langweilig. Man kriegt oftmals viel Applaus am Ende der Vorstellung. Die Arbeit, die man hier macht, macht sehr viel Sinn und das kann man dann jeden Tag auch für sich mit nach Hause nehmen."

Schnupperstunde mit Fortsetzung

Am Ende der Schnupperstunde können sich zwar nicht alle, die teilgenommen haben, vorstellen, als Bühnentechniker oder -technikerin zu arbeiten. Stefan Hepp allerdings schon. Er hat schon im Holzbau, als Metaller und Drucker gearbeitet. Er ist zuversichtlich, dass er Bühnentechnik am Theater Ulm auch hinkriegt.

Die Bühnentechnik in Ulm hat also möglicherweise einen neuen Kollegen gefunden. Am 24. November soll es nochmal eine Schnupperstunde am Theater Ulm geben.