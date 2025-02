per Mail teilen

Seit 30 Jahren restauriert die Bibliothek Ulm mit dem Spendenprogramm "adopt a book" historische Bücher. Mehr als 100 Exemplare hat Restaurator Andreas Schäffler bereits gerettet.

Die Stadtbücherei Ulm finanziert mit der Aktion "Adopt a Book", übersetzt "adoptiere ein Buch", das aufwändige Restaurieren historischer Werke. 120 Bücher sind so schon erneuert worden - und fast alle sind dabei durch die Hände von Buchbinder und Restaurator Andreas Schäffler gegangen.

Andreas Schäffler zeigt Gästen der Stadtbibliothek in Ulm, welche Schäden bei einem Buch über viele Jahrhunderte auftreten können. "Mit dem Spendenprogramm "adopt a book" werden die Bücher wieder so restauriert, dass sie gelesen werden können. SWR

Das Handwerk der Restaurierung: Viele Bücher hunderte Jahre alt

Immer wieder kommen bei ihm auch Gedanken über die Geschichte der Bücher auf. "Da fragt man sich, wer hat das schon alles in der Hand gehabt," sagt Andreas Schäffler. Er liebt seinen Beruf. Alte Bücher wieder in Stand zu setzten, sei für ihn eine Ehre. Von den Büchern, an denen er arbeitet, sind viele mehr als 500 Jahre alt.

Schäffler wirkt abgeklärt, wenn er über das Restaurieren erzählt. Für ihn ist das eben Tagwerk. Doch wenn die Besucher der Stadtbibliothek dann ganz fasziniert sind und Fragen stellen, leuchten seine Augen doch auf. Wie ein gewisser Fleck entsteht oder ein Loch repariert wird, das erklärt er gerne im Detail.

Einige Schäden bleiben auch bei restaurierten Büchern bestehen. Flecken durch Feuchtigkeit etwa, oder wie hier ein kleines Loch, verursacht von einem Insekt, das sich durch das Buch gefressen hat. SWR

Vor allem Feuchtigkeit schadet alten Büchern

"Eine Restaurierung kann eine halbe Stunde dauern, oder ein paar Monate." Das hänge immer vom Schaden ab, so Schäffler. Der werde in der Regel vor allem durch Feuchtigkeit ausgelöst.

Das Entfernen von Schimmel oder das Kleben von Rissen gehören zu den häufigsten Arbeiten. Mit verschiedenen Verfahren können auch stark abgenutzte Seiten wieder dicker gemacht werden. In jedem Fall müsse man höchst vorsichtig vorgehen, um keinen weiteren Schaden anzurichten.

Pia Eckhart stellt ein bereits restauriertes Buch vor und beantwortet Fragen dazu. " Es kommen vor allem Leute, die an Historik und Kunst interessiert sind, aber auch beispielsweise vom Altertumsverein." SWR

Alte Bücher ein Weg zu Menschen frührer Zeiten

Für Pia Eckart ist das Instandsetzen auch ein Blick in die Vergangenheit. Sie leitet den historischen Bestand der Stadtbibliothek. "Ich bin Historikerin und für mich sind das Informationsquellen. Für mich gibt es keinen direkten Weg zu den Menschen der Vergangenheit."

Pia Eckart leitet das "adopt a book." Das Spendenprogramm feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit sind mehr als 100.000 Euro für die Restaurierung historischer Bücher gespendet worden.

Der historische Bestand der Stadtbibliothek Ulm 17.000 Bände umfasst der historische Bestand der Ulmer Stadtbibliothek. Sie ist eine der ältesten Bibliotheken Deutschlands und wurde 1516 gegründet. Im 15. Jahrhundert gehörte Ulm auch zu den ersten Städten, in denen der Buchdruck Fuß fasste.

Wer möchte, kann einen beliebigen Betrag spenden oder gleich die Restaurierung eines gesamten Werkes bezahlen. "Dann wird auch vermerkt, wer für die Restaurierung aufgekommen ist." Wie viel das jeweils kostet, schätzt der Restaurator vorab. In den meisten Fällen macht Andreas Schäffler den Kostenvoranschlag.

"Natürlich liest man ab und zu mal rein"

Dann kommt das Buch zu ihm und er beginnt seine Arbeit. "Ich kenne da schon Kollegen, die sagen, sie tun sich wahnsinnig schwer, wenn sie das Buch wieder hergeben müssen." So weit geht es bei Andreas Schäffler nicht. Doch bei seinem scharfen Blick für Papier, Beschaffenheit und Schäden überfliegt auch er hin und wieder den Inhalt.

Da fragt man sich, wer hat das schon alles in der Hand gehabt.

"Natürlich liest man ab und zu mal rein." Zumindest in die Bücher, die Andreas Schäffler lesen kann. Denn viele sind auf Latein. Besonders gefallen ihm aber die Karikaturen und Zeichnungen. "Sowas fotografiere ich manchmal auch für mich selber ab. Das sind schöne Andenken. Doch das sei natürlich Zeit, die später nicht berechnet werde, so Schäffler lachend.