Seit 38 Jahren gibt es die Buchhandlung Mahr. Die Kunden haben zuletzt auch in der Pandemie die Treue gehalten zu dem kleinen Buchladen in dem Städtchen Langenau (Alb-Donau-Kreis).

Eher unscheinbar wirkt die Buchhandlung Mahr von außen - an dem Lädchen in Langenau führt eine vielbefahrene Straße vorbei. Doch hinter der Tür wartet Wohlfühlatmosphäre. Es riecht nach frisch gedruckten Büchern und Kaffee. Die schlichten Regale an den Wänden, die verwinkelten Ecken, das alles wirke wie ein zweites Wohnzimmer, hört Inhaberin Angelika Mahr immer wieder von ihren Kunden.

"Es kommen auch ganz viele Kunden, die haben einfach eine Stunde Zeit und die lassen sich treiben. Weil sie, wenn sie vorne zur Tür reinkommen, noch nicht wissen, was ihnen hier begegnet," so die Buchhändlerin. Seit fast 38 Jahren führen sie und ihr Mann die Buchhandlung in Langenau. Mit viel Leidenschaft für den Beruf des Buchhändlers. Die Mahrs pflegen engen Kontakt zu Autoren und Verlegern und sie kennen ihre "Leser" - wie sie liebevoll ihren Kunden nennen.

Leser der Langenauer Buchhandlung blieben auch während Corona treu

Wenn ein neues Buch erscheint, dann haben sie meist schon jemanden im Hinterkopf, dem es gefallen könnte. Und daher blieben ihnen ihre Kunden auch während der Pandemie bedingten Schließung treu, erzählt Angelika Mahr. "Wir hatten Freunde, die uns beim Ausfahren geholfen haben, wir hatten nebenan beim Optiker eine Abholstation. Und für uns war es fast wie Alltag. Wir haben unsere Buchempfehlungen dann am Telefon gemacht."

"Blind Dates" im Kultursommer 2020

Nachdem die Buchhandlung im Frühjahr 2020 wieder öffnen durfte, kamen immer mehr Kunden auf sie zu und wünschten sich Lesungen, erzählt Thomas Mahr. Er sei dann auf Volkshochschule, Stadt und auf die Bibliothek zugegangen und habe gesagt, man müsse als verlässlicher Veranstalter dringend etwas tun. Der Kultursommer 2020 im Pfleghof Langenau wurde genehmigt, immer mehr Autoren sagten zu.

Als das Programm mit all den Lesungen nicht rechtzeitig fertig wurde, gab es die Idee für "Blind Dates". Es wurden Veranstaltungen geplant, ohne dass das Publikum wusste, wer am Abend kommt. "Es waren 13 Veranstaltungen und alle 13 waren ausverkauft", so Thomas Mahr.

"Jetzt haben wir diesen Preis und der Preis ist für uns eigentlich wie ein Oscar für unser Lebenswerk. Und das gibt schon nochmal Kraft."

Einer ihrer Erfolge, der nun durch die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung "Beste Buchhandlung Deutschlands" gekrönt wurde. Angelika Mahr betrachtet den Preis als Auszeichnung für das Lebenswerk. An ihre Rente denke das Ehepaar Mahr mit Anfang sechzig daher noch lange nicht. Das Preisgeld stecken die Buchhändler hauptsächlich in ihre Kulturveranstaltungen, die auch im Sommer 2021 stattfinden. Zwei "Blind Dates" gibt es noch: Am 6. August und am 3. September jeweils im Pfleghof in Langenau, Beide zum Thema Urlaubsgefühl.