Für den Buchhandel war es ein turbulentes Jahr. Schließen, öffnen, klick and collect - und viele Buchhändler haben sich selbst auf das Fahrrad geschwungen, um Bücher auszuliefern. Es gab viele kreative Ideen, für die 118 Buchhandlungen gestern Abend in Erfurt ausgezeichnet wurden. Die Hauptpreise gingen nach Rostock, Düsseldorf und an die Buchhandlung Mahr in Langenau. mehr...