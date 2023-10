Seit Donnerstag steht eine Buchhalterin aus Ulm vor dem Landgericht Ulm: Ihr wird vorgeworfen mehr als 700.000 Euro auf ihr Privatkonto abgezweigt zu haben. Dies hat sie bereits gestanden.

Eine 48-jährige Buchhalterin hat am Donnerstagvormittag ein Geständnis vor dem Landgericht Ulm abgelegt: Sie soll 715.000 Euro veruntreut haben. Ihr Rechtsanwalt hat eine Erklärung verlesen, in der die Angeklagte einräumt, über viereinhalb Jahre hinweg immer wieder Rechnungen erfunden zu haben.

Die Beträge überwies die Frau laut Anklage vom Geschäftskonto der Firma auf ihr eigenes Konto. Die Staatsanwältin benötigte vor Gericht eine Dreiviertel Stunde, um alle 194 Überweisungen in der Anklage vorzulesen. Unter dem Strich beläuft sich die Gesamtsumme auf genau 715.478 Euro und 59 Cent.

Betrogene Firma entdeckte die Veruntreuung nicht selbst

In der Blausteiner Firma ist offenbar niemandem aufgefallen, dass das Geld fehlt. "Es gab ja auch keine Kontrolle", ließ die Angeklagte in ihrer Erklärung wissen. Deshalb sei es auch so leicht gewesen, immer weiter zu machen. Die Frau hatte sich offenkundig nicht einmal die Mühe gemacht, ihre fingierten Rechnungen tatsächlich in Papierform anzufertigen. Sie hatte laut Staatsanwaltschaft einfach vom Firmenkonto Geld auf ihr eigenes überwiesen und als Verwendungszweck eine fiktive Rechnungsnummer eingegeben.

Bank meldete Verdacht auf Geldwäsche

Ein Verdacht kam dann gar nicht mal in ihrer Firma auf, sondern bei der Bank der Frau. Dieser Bank kamen die Kontobewegungen merkwürdig vor. Es fiel auf, dass die Kontoinhaberin nicht nur ständig unterschiedliche Summen von ihrer Firma erhielt, sondern sie auch anschließend oft Beträge ins Ausland überwies mit dem dubiosen Verwendungszweck "Alberto". Daraufhin meldete die Bank an eine Zentralstelle einen Verdacht auf Geldwäsche. So kamen die Ermittlungen ins Rollen.

Buchhalterin wegen Veruntreuung vor dem Landgericht Ulm: Motiv Spielsucht

Als Motiv gab die in Ulm wohnende Frau unter anderem ihre Spielsucht an. Die Buchhalterin lebte, wie ihre Erklärung schließen lässt, in einer unglücklichen, nicht funktionierenden Beziehung. Sie hat auch einen inzwischen zwölfjährigen Sohn. Abends habe sie oft Alkohol getrunken und bei Online-Glücksspielen viel Geld verloren. Und dann kamen noch betrügerische Internet-Bekanntschaften hinzu. Sie sei zwei Mal auf so genanntes Love-Scamming hereingefallen. Dabei forderten vermeintliche Liebhaber immer wieder Geld von ihr oder gaukelten Notlagen vor. Einem "Alberto" habe sie deshalb immer wieder höhere Summen nach Italien überwiesen, erklärte die Angeklagte.

Erste Zeugin sagt am Landgericht Ulm aus

Am Nachmittag wurde als erste Zeugin die Kaufmännische Leiterin des Blausteiner Unternehmens vernommen. Wie es möglich sei, dass niemand in der Firma etwas von dem Verschwinden des Geldes bemerkt habe, fragte der Richter. "Es war schon sehr durchdacht gemacht", antwortete die frühere Kollegin und Vorgesetzte der Angeklagten. Es sei immer erst am Ende des Jahres aufgefallen, dass der Wareneinsatz nicht ganz zu den finanziellen Ausgaben passte. Da habe man dann Fehler gesucht oder Probleme bei der Inventur vermutet. Niemand sei auf die Idee gekommen, dass im eigenen Hause Rechnungen fingiert worden wären. Auch habe das Buchungssystem der Firma keine einzelnen Empfänger der Abbuchungen ausgewiesen. So habe niemand erkannt, dass die Gelder auf das Privatkonto der Buchhalterin flossen.

Der Prozess wird in zwei Wochen fortgesetzt.