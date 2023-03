Flüchtlingskinder aus der Ukraine: Buchenbergschule Ellwangen am Limit

In Ellwangen kümmert sich die Buchenbergschule seit langem um Flüchtlingskinder. Doch jetzt, da so viele Kinder aus der Urkraine kommen, stößt die Schule an ihre Grenzen.

Der Schulleiter der Buchenbergschule Ellwangen, Joseph Ott, sieht die Kapazitätsgrenzen seiner Schule erreicht. Bereits seit längerem gibt es an seiner Schule sogenannte Vorbereitungsklassen für Flüchtlingskinder, damit diese Deutsch lernen. Drei solcher Klassen gibt es. SWR: Herr Ott, worin besteht die Überlastung Ihrer Schule? Joseph Ott: Wir haben ja diese Vorbereitungsklassen schon gut besetzt, hier an dieser Schule, durch die Zuströme, die woanders her gekommen sind. Jetzt kommen aber in kurzer Zeit sehr, sehr viele Kinder, die diesen Bedarf haben. Und das macht uns schon ganz große Probleme. Wir haben auch coronabedingt eine ganz hohe Ausfallquote bei den Lehrkräften. Mir fehlen zum Beispiel diese Woche 220 Lehrerwochenstunden. Das ist ein Viertel unserer gesamten Tätigkeit. Jetzt sind 14 ukrainische Kinder diese Woche gekommen. Und die nächsten sind für den Montag angekündigt. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das alles schaffen können. Meine Kolleginnen, die allesamt sehr professionell auf diesem Gebiet sind, die klagen über Überlastung. Wie verständigen Sie sich denn momentan mit den Kindern aus der Ukraine? Geht das über Englisch? Es sind die jüngeren Kinder, die zum Beispiel in der Schule in der Ukraine noch kein Englisch hatten. Da müssen wir wirklich mit Händen und Füßen arbeiten. Wir können uns zum Teil auch mit Übersetzungs-Apps auf Handys und so weiter helfen. Die älteren Schüler machen das schon sehr selbständig. Und da können wir schon schneller ins Gespräch kommen. Wie versuchen Sie jetzt, diese Situation an der Schule selbst zu meistern? Und wo bräuchten sie Unterstützung? Also wir müssen bei allen Beteiligten zunächst einmal das Verständnis dafür wecken, dass wir nicht unbedingt alles sofort erledigen können. Wenn jetzt Kinder kommen, muss ich schauen: Wie sieht es an anderen Schulen aus? Wo sind noch Kapazitäten? Oft muss ich auch die Perspektive zeigen, dass es vielleicht für eine Beschulung erst nach Ostern reicht. Das große Problem ist, Unterstützung zu bekommen: Wie bekommen wir noch weitere Lehrkräfte dazu? Oder Hilfslehrkräfte, die etwas übernehmen können. Die wären bei uns momentan sehr, sehr willkommen. Das wären ja zum Beispiel auch ukrainische Lehrerinnen, die jetzt auch auf der Flucht sind. Gibt es da schon irgendwelche Bemühungen an solche Kräfte heranzukommen? Ich habe auf der Homepage des Kultusministeriums gelesen, dass es darum geht, hier eine Plattform einzurichten, wo genau dieser Umschlagplatz stattfindet zwischen Kräften, die hier helfen können, und den Institutionen, die hier die Hilfe brauchen. Ich weiß auch, da müssen sehr viele rechtliche Fragen geklärt werden, etwa: Wen lassen wir zu? Da habe ich auch Verständnis dafür. Aber wir brauchen wirklich schnelle Hilfe Ihre Einschätzung. Halten Sie es für realistisch, dass die vielen Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine, die gerade jetzt zu uns kommen, bald am normalen Unterricht teilnehmen können? Das wird eine ganze Weile dauern. Und ich hoffe natürlich auf der anderen Seite, dass der Krieg bald beendet ist und dass für diese Schülerinnen und Schüler auch eine Perspektive besteht, wieder nach Hause zu kommen. Sie machen sich Hoffnungen, in drei Monaten wieder zu Hause zu sein. Ich würde es gerne mit Ihnen teilen.