Ungewöhnlich: Der nasse Sommer hat die Grundwasserspeicher aufgefüllt. Normalerweise füllen sich die Speicher im Winterhalbjahr. Die Versorgung mit Trinkwasser ist also gesichert.

Die Grundwasserspeicher füllen sich sonst meist nur im Winterhalbjahr, sagt Bernhard Röhrle, der Pressesprecher des Zweckverbandes Landeswasserversorgung. In diesem Sommer ist der Wasserspiegel teils um einen Meter gestiegen.

Sieht aus wie eine Mondlandschaft, ist aber die Buchbrunnenquelle im Egauwasserwerk. Das Grundwasser quillt hier empor. SWR

1200 Liter Wasser pro Sekunde sprudeln in der Buchbrunnenquelle an die Erdoberfläche. Bis zu 800 Liter pro Sekunde werden für die Trinkwassergewinnung hier entnommen.

Pressesprecher Bernhard Röhrle an der Buchbrunnenquelle im Egauwasserwerk. SWR

Der viele Regen im Sommer hat auch einen positiven Effekt: die Grundwasserspeicher auf der Schwäbischen Alb insgesamt sind gut gefüllt. In einem normalen Sommer halten die Pflanzen den Regen zurück oder das Wasser verdunstet und die Menschen verbrauchen für ihre Gärten mehr Wasser. In diesem Sommer jedoch ist durch das nasse Wetter mehr Regen als gewöhnlich versickert. Die Grundwasserspeicher sind daher gut gefüllt.

Unter anderem mit Sand wird das Trinkwasser von Schwebstoffen befreit. SWR

Es wird durch mehrere Prozesse gereinigt und gefiltert. Die Pumpen des Egauwasserwerks verteilen das Trinkwasser an bis zu 400 Tausend Menschen in Aalen, Ellwangen, das Remstal, Stuttgart und das mittlere Neckartal.

Bernhard Röhrle in der Filteranlage des Egauwasserwerks. SWR

Bis 1957 versorgte die so genannte Taxispumpe das Schloss Taxis in Trugenhofen mit Trinkwasser. Rund 3.000 Liter konnten stündlich in das 1,6 Kilometer entfernte und 75 Meter höher gelegene Schloss transportiert werden.