Hausgerätehersteller BSH mit Geschäftsjahr 2021 zufrieden

Der Hausgerätehersteller BSH mit Standorten in Giengen (Kreis Heidenheim) und Dillingen hat sich zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2021 gezeigt. Mit einer Umsatzsteigerung von zwölf Prozent hat der Konzern nach eigenen Angaben ein Rekordjahr hinter sich. In Giengen wurden demnach rund 1,5 Millionen Kühlgeräte produziert, mehr als im Vorjahr. Auch für das Werk in Dillingen war es ein erfolgreiches Jahr. Der Exportstopp von Geräten nach Russland und der Mangel an Halbleitern machten sich dort nicht bemerkbar, sagte Konzernchefin Carla Kriwet. "Der BSH- Standort in Dillingen läuft sehr gut. Wir gehen auch davon aus, dass er sich weiter gut entwickelt. Die Geschirrspüler haben natürlich auch viele Chips, da ist eine Abhängigkeit zu sehen, aber im Moment läuft es gut durch und wir sind froh." In dem Werk in Dillingen sind mehr als 2.500 Menschen beschäftigt. Hier tüftelt der Konzern auch an den neuesten Entwicklungen. So setzt man zum Beispiel auf den selbstlernenden Geschirrspüler, der aktiv energieeffiziente Spülprogramme vorschlägt.